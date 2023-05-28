أبو راكة بتبوك تعيد الموروث الشعبي وتطلق مسابقة "السيجة" للمرة الأولى

وتعد لعبة "السيجة" أو "الشيزة" من الألعاب الأكثر شعبية في المملكة، وتبوك تحديدًا، حيث تتميز بالتنافس والتفكير وتلعب على الرمال برسم عددٍ من المربعات وبداخلها أحجار صغيرة.