أبو راكة بتبوك تعيد الموروث الشعبي وتطلق مسابقة "السيجة" للمرة الأولى

أعلنت بلدية أبو راكة، بمنطقة تبوك، لأول مرة، انطلاق مسابقة فعاليّات الموروث الشعبي (لعبة السيجة), في خطوة غير مسبوقة، لتجذب فئات العشاق لتلك اللعبة التي تعد أقدم لعبة ابتكرها ومارسها العرب.
وتعد لعبة "السيجة" أو "الشيزة" من الألعاب الأكثر شعبية في المملكة، وتبوك تحديدًا، حيث تتميز بالتنافس والتفكير وتلعب على الرمال برسم عددٍ من المربعات وبداخلها أحجار صغيرة.
و "السيجة"، هي لعبة قديمة اشتهرت في العالم العربي، حيث ابتكرها العرب في ذلك الوقت كلعبة للتسلية والتنفيس عن صعوبات الحياة آنذاك، وكذلك طريقة للمتعة والتنافس وإظهار القدرة على التفكير.