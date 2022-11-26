نادي الإبل: أوائل مهرجان المؤسس سيُكَرَّمون في المقصورة الملكية

ونوّه "ابن مسير" بالمكانة العالية التي تَحققت له في مدة وجيزة بقيادة رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، حتى صار مقصدًا لأهل الإبل في العالم لتوفر النجاح والتميز في تنظيمه والتنافس القوي، بمشاركة أفضل الإبل على الإطلاق في العالم.