نادي الإبل: أوائل مهرجان المؤسس سيُكَرَّمون في المقصورة الملكية

أعلن نادي الإبل، اليوم السبت، أن الحاصلين على المراكز الأولى بمهرجان الإبل في الأشواط الملكية، سيستلمون جوائزهم في المقصورة الملكية.
وقال نادي الإبل: إن جميع الفائزين في المراكز الخمسة الأولى بالأشواط الملكية، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7، سيستلمون جوائزهم في المقصورة الملكية، في الحفل الختامي، بإذن الله.
بدوره أكد المشارك في المهرجان بالفردي "قعدان" مالك الإبل خالد بن مسير الشمري، أن المشاركة تُعد فخرًا لكل ملاك الإبل؛ كونه يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يجد الرعاية من القيادة الرشيدة.
وقال: بدعم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام، على نادي الإبل؛ وصل المهرجان لهذه المكانة العالية والعالمية التي يفتخر بها.
ونوّه "ابن مسير" بالمكانة العالية التي تَحققت له في مدة وجيزة بقيادة رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، حتى صار مقصدًا لأهل الإبل في العالم لتوفر النجاح والتميز في تنظيمه والتنافس القوي، بمشاركة أفضل الإبل على الإطلاق في العالم.