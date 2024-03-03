"سجلت عقاري في دقيقتين".. "السليمان": التسجيل الرقمي للعقارات يحصن الملكيات ويسهل البيع والشراء والتأجير دون نزاعات

وعن تجربته يقول "السليمان": "كان عليّ أولاً أن أحدث الصك، وهي عملية استغرقت بضعة أسابيع بين أمانة الرياض ووزارة العدل، كون الصك قديماً ولو كان محدثاً لكنت في غنى عن هذه الأسابيع، وكان لزاماً أن أكلف عبر منصة بلدي أولاً مكتباً هندسياً معتمداً برفع تقرير مساحي وأدفع رسماً للأمانة، لكن التسجيل في منصة السجل العقاري كان مجاناً، ولم يستغرق مني سوى أقل من دقيقتين، فقد كانت خطوات الدخول والتسجيل سهلة وسريعة وواضحة وتستحق الثناء، فالخدمات الرقمية لدينا تبرهن على تفوقها إقليمياً وعالمياً، وتسهيل خطواتها يشجع على استخدامها ويسهم في كسب رضا المستفيدين!".