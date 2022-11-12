شاهد من "الشارقة للكتاب".. إقبال غير مسبوق على جناح "الشؤون الإسلامية"

وبحسب التقارير الصادرة عن الوزارة: حظيت المشاركة بإشادة واسعة من الزوار خلال اطلاعهم على الجناح ومحتوياته ومعارضاتها؛ حيث أكدوا أن هذا الجهد المقدم من حكومة المملكة في خدمة الإسلام لا يخفى على أحد، ورسالة عظيمة للمسلمين كافة على عناية المملكة بالإسلام وخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكدين أن المملكة قدمت الكثير وأصبحت مثالًا يحتذى به لدول العالم الإسلامي في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح والتعايش.