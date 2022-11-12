شاهد من "الشارقة للكتاب".. إقبال غير مسبوق على جناح "الشؤون الإسلامية"

حظي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41، بمركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تتواصل فعالياته تحت شعار "كلمة للعالم" خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2022م، بزيارة أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف شرائح المجتمع ومن جنسيات متعددة منذ افتتاحه وحتى يوم أمس الجمعة.
وبحسب التقارير الصادرة عن الوزارة: حظيت المشاركة بإشادة واسعة من الزوار خلال اطلاعهم على الجناح ومحتوياته ومعارضاتها؛ حيث أكدوا أن هذا الجهد المقدم من حكومة المملكة في خدمة الإسلام لا يخفى على أحد، ورسالة عظيمة للمسلمين كافة على عناية المملكة بالإسلام وخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكدين أن المملكة قدمت الكثير وأصبحت مثالًا يحتذى به لدول العالم الإسلامي في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح والتعايش.
كما أشادوا بحسن التنظيم والفائدة الكبيرة من أركان الجناح المختلفة، والمعلومات القيمة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة في التاريخ لنشر وطباعة المصحف الشريف، والخدمات الإلكترونية الحديثة عبر التطبيقات.
وقدمت وزارة الشؤون الإسلامية من خلال هذا الجناح نسخًا من إنتاج المجمع بجميع الروايات والتفاسير وبجميع اللغات، ونسخة للعرض من طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما تم تزويده بشاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف ومعلومات عن مطبوعات المجمع السنوية، والإجمالي، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم.
وتحرص الوزارة من خلال مشاركاتها في المحافل الدولية المختلفة على إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والتعريف بجهودها العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.