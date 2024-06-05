مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد الحركة لستينية بعملية نوعية

أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ، عملية نوعية متقدمة لمريضة تبلغ من العمر 61 عاماً، كانت تعاني آلاماً مزمنة بالظهر والساقين وعدم القدرة على الحركة ، بسبب إصابتها بانزلاق غضروفي بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية .
وقال د. ناجي مسعود جراح العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول المريضة للمستشفى، تم الإطلاع على تاريخها المرضي وأجريت لها الفحوصات اللازمة، وأشعة الرنين المغناطيسي MRI والأشعة السينية، وتبين إصابتها بالإنزلاق الغضروفي في الفقرات القطنية، مما سبب الضغط الشديد على الأعصاب، بالرغم من إجرائها عملية سابقة بالعمود الفقري بأحد المستشفيات، إلا أن هذه العملية تسببت في زيادة معاناتها وتدهور حالتها.
وأضاف د. ناجي أنه بعد دراسة وضع المريضة، تقرر إجراء العملية عن طريق تقنيات المنظار المتطورة، حيث استغرقت قرابة 4 ساعات وتم خلالها توسيع قناة العمود الفقري، وإزالة الإلتصاقات وتحرير الأعصاب .
واختتم د. ناجي حديثه بالقول أن المريضة خرجت من المستشفى بعد أسبوع من الجراحة وهي بخير حال ولله الحمد، واختفت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها، كما أنها استطاعت المشي والحركة مرة ثانية بصورة طبيعية .
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، تتوفر فيه كافة الإمكانات التي تساعد على تقديم رعاية صحية متكاملة لمرضى العمود الفقري، من خلال جراحين ذوي كفاءة وخبرة عالية، مع توفر غرف عمليات مزودة بأحدث التقنيات وعيادات تشخيصية مجهزة، وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركزة ICU التي تقدم كافة وسائل الرعاية لهؤلاء المرضى.