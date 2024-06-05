مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد الحركة لستينية بعملية نوعية

وقال د. ناجي مسعود جراح العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول المريضة للمستشفى، تم الإطلاع على تاريخها المرضي وأجريت لها الفحوصات اللازمة، وأشعة الرنين المغناطيسي MRI والأشعة السينية، وتبين إصابتها بالإنزلاق الغضروفي في الفقرات القطنية، مما سبب الضغط الشديد على الأعصاب، بالرغم من إجرائها عملية سابقة بالعمود الفقري بأحد المستشفيات، إلا أن هذه العملية تسببت في زيادة معاناتها وتدهور حالتها.