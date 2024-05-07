ضبط مواطن خيّم دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وأوضحت قوات الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
من ناحية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية شرعان الطبيعة بمنطقة المدينة المنورة، مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.