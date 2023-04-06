فيصل بن فرحان يدعو وزير خارجية إيران لزيارة السعودية وعقد اجتماع ثنائي في الرياض

وجرى خلال اللقاء، بحثُ سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين؛ بما في ذلك إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها، وبحث كل السبل التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين.