مركز صحي عفراء يُنقذ حياة مقيم تَوقف قلبه خلال نقله بالإسعاف

تَمَكن الفريق الطبي بمركز الرعاية الصحية الأولية بعفراء في محافظة بلقرن، من إنقاذ حياة مقيم باكستاني يعاني من انسداد حاد في المسالك التنفسية.
وتفصيلًا، قالت "صحة بيشة" إن المريض يبلغ من العمر 45 عامًا، حضر إلى المركز الصحي وهو يعاني من صعوبة في التنفس وصوت تنفس عالي النبرة، وعلى الفور تم تقديم التدخلات الأولية؛ حيث تم وضعه على الأوكسجين وأدوية تساعد في توسيع مجرى التنفس.
وأضافت صحة بيشة أنه تم نقل المريض إلى مستشفى سبت العلايا عبر الإسعاف، وفي الطريق تَوقف قلب المريض، وعلى الفور قام الطبيب "عبدالرحمن بلوله والممرضة سنيها" بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى تم استرجاع الدورة الدموية للمريض، ووصلت الحالة لمستشفى سبت العلايا ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية.