مركز صحي عفراء يُنقذ حياة مقيم تَوقف قلبه خلال نقله بالإسعاف

وتفصيلًا، قالت "صحة بيشة" إن المريض يبلغ من العمر 45 عامًا، حضر إلى المركز الصحي وهو يعاني من صعوبة في التنفس وصوت تنفس عالي النبرة، وعلى الفور تم تقديم التدخلات الأولية؛ حيث تم وضعه على الأوكسجين وأدوية تساعد في توسيع مجرى التنفس.