دله البركة توقع اتفاقية ضمن مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة بالمملكة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقع وليد جمال توفيق مدير عام شركة دله للاتصالات، إحدى شركات مجموعة دله البركة، اتفاقية تأسيس وتشغيل أجهزة قياس طاقة الرياح، ضمن مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة.
حضر التوقيع نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع المشاريع في شركة دله البركة، الأستاذ عمرو بن محمد كامل.
ويعد مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث التغطية الجغرافية، حيث يشمل مناطق المملكة المختلفة.
وشركة دله للاتصالات هي شركة خدمات وتقنية معلومات، تنتمي لمجموعة "دله البركة" الرائدة في قطاع الأعمال السعودي، حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.