دله البركة توقع اتفاقية ضمن مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة بالمملكة

ويعد مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث التغطية الجغرافية، حيث يشمل مناطق المملكة المختلفة.