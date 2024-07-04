"التخصصات الصحية" تناقش تحديات رحلة الممارسات الصحيّات للأدوار القيادية

عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقر الهيئة الرئيس بالرياض اليوم، ورشة عمل "تمكين المرأة – التحديات والحلول" للتعرف على تحديات وعقبات الحصول على الأدوار القيادية للممارسات الصحيّات، بحضور عدد من القياديات من مختلف القطاعات.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة في مجالات تمكين قيادة المرأة، ناقش المحور الأول "التحديات أمام السيدات"، فيما تحدث المحور الثاني عن "السياسات"، أما المحور الثالث كان عن موضوع "الفرص للتغيير"، وتطرق المحور الرابع لـ "رحلتك الشخصية نحو القيادة".
يذكر أن الورشة تتبع برنامج تمكين المرأة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي يهدف إلى دعم تطوير التشريعات التنظيمية المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، والوعي بحقوقها، ومشاركتها في صنع القرار، وتعزيز مهاراتها في القيادة والتواصل، وتقديم برامج تعليمية وتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة، وتشجيع مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.