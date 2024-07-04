"التخصصات الصحية" تناقش تحديات رحلة الممارسات الصحيّات للأدوار القيادية

يذكر أن الورشة تتبع برنامج تمكين المرأة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي يهدف إلى دعم تطوير التشريعات التنظيمية المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، والوعي بحقوقها، ومشاركتها في صنع القرار، وتعزيز مهاراتها في القيادة والتواصل، وتقديم برامج تعليمية وتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة، وتشجيع مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.