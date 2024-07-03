أسمته "محمد".. أول حالة ولادة لحاجّة باكستانية في المدينة المنورة

من جهتها، عبرت الحاجة الباكستانية عن سعادتها، قائلةً: "سعيدة جدًا لقدومي إلى المدينة المنورة بعد إتمام فريضة الحج وأنا حامل بطفلي، وأحمد الله كثيرًا على شرف ولادتي بالمدينة المنورة"، كما وجّهت شكرها لمنسوبي المدينة الطبية، على ما وجدته من رعاية واهتمام.