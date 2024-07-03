أسمته "محمد".. أول حالة ولادة لحاجّة باكستانية في المدينة المنورة

أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي عن أول حالة ولادة طبيعية لحاجة من الجنسية الباكستانية في العِقد الثاني من عمرها، في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية؛ حيث أطلقت عليه اسم "محمد".
وقال تجمّع المدينة المنورة الصحي: إن طوارئ مستشفى الولادة والأطفال، استقبلت السيدة، وهي حامل في الأسبوع 39؛ حيث كانت تعاني من آلام الطلق ما قبل الولادة.
وأضاف: على الفور باشر أطباء الطوارئ الحالة، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت الولادة الطبيعية، وبعد اطمئنان الفريق الطبي على حالتها الصحية وحالة المولود غادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
من جهتها، عبرت الحاجة الباكستانية عن سعادتها، قائلةً: "سعيدة جدًا لقدومي إلى المدينة المنورة بعد إتمام فريضة الحج وأنا حامل بطفلي، وأحمد الله كثيرًا على شرف ولادتي بالمدينة المنورة"، كما وجّهت شكرها لمنسوبي المدينة الطبية، على ما وجدته من رعاية واهتمام.