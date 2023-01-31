الأول على مستوى المملكة.. "عسل الصندل" تجربة نجحت زراعتها بمرتفعات جازان

بدأت منطقة جازان إنتاج عسل الصندل، الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ ليكون باكورة ظهوره بمهرجان العسل الثامن.
وتشارك هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، في مهرجان عسل جازان الثامن الذي تقام فعالياته في محافظة العيدابي.
وتَعرض الهيئة على زوار المعرض إنتاج عسل "الصندل" لأول مرة بمنطقة جازان، الذي يجسّد قصة نجاح التجارب الحقلية لإدخال أشجار الصندل، ضمن سعي الهيئة المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي.
ويُعد "الصندل" من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالمي؛ حيث يُستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل؛ فيما يتميز عسل الصندل بطعمه الحلو، ورائحته العطرة، واحتوائه على العديد من العناصر الطبيعية التي تُسهم في تحسين الصحة العامة للإنسان ومقاومة الأمراض.