الأول على مستوى المملكة.. "عسل الصندل" تجربة نجحت زراعتها بمرتفعات جازان

ويُعد "الصندل" من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالمي؛ حيث يُستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل؛ فيما يتميز عسل الصندل بطعمه الحلو، ورائحته العطرة، واحتوائه على العديد من العناصر الطبيعية التي تُسهم في تحسين الصحة العامة للإنسان ومقاومة الأمراض.