المملكة وألمانيا.. علاقات ثنائية ومجالات تعاون سياسية واقتصادية وتنموية بين البلدين

وتدعم المملكة وألمانيا رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين لهذا العام 2022م، تحت شعار "نتعافى معًا.. نتعافى بشكلٍ أقوى". ويأتي تعاون البلدين كأعضاء في المجموعة لإنجاح برنامج الرئاسة الإندونيسية لهذا العام.

واقتصاديًّا: تعد ألمانيا أحد أكبر اقتصادات العالم، باحتلالها المركز الأول أوروبيًّا، والرابع عالميًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي.