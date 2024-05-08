القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات الجارفة على جنوب بلاده وتسببها بوفيات وإصابات

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمناسبة نفسها، قال فيها سموه: "بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب جمهورية البرازيل الاتحادية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".