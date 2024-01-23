نائبة رئيس وزراء بلغاريا: واثقون من نجاح المملكة في تنظيم إكسبو 2030 وتحقيق أهدافه

بدورها، أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية أهمية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البلغاري من خلال تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية البلغارية بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات, مشيرة إلى الإرث الثقافي الذي يمتلكانه البلدين، معربة عن ثقة بلادها العالية على نجاح المملكة في تنظيم إكسبو 2030 وتحقيق أهدافه.