"شقة وربما بيت أم إيجار؟".. "الزهراني": هذا هو المسكن الذي أتمنَّاه لكل مواطن

وعن شراء شقة، يقول الكاتب: "في جانب آخر يأتي مَن يفضّل شراء شقة تتناسب مع دخله، ولكنها في الواقع ليست هدفه البعيد، إنما ينظر لذلك من باب أنها أفضل من أن يبقى مستأجرًا، على الأقل في النهاية سيخرج بشقة "ملك"، عكس الإيجار الذي لن تخرج منه بشيء سوى القليل من الأثاث إن صلح، هذا الواقع وقفت عليه عن تجربة مع من قام بشراء شقة، ثم عمل في الجانب الآخر على شراء أرض، ومن ثم البناء خلال تلك السنوات، وفي النهاية قام ببيع تلك الشقة بسعر اليوم، وكأنه سكن كل تلك السنوات "بالمجان" وزيادة.