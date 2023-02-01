رئيس "الترفيه" يدشن "فيا رياض".. تضم أفضل المطاعم والعلامات التجارية العالمية

وكان حفل تدشين المنطقة قد شهد حضورًا لعدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمسؤولين، والسفراء المعتمدين لدى المملكة، كما شهد الحفل تكريم رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، الذي كرمه "آل الشيخ" نظير ما قدمه طوال مسيرته الإعلامية.