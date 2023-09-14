مساواة بالأجنبي والحكومي.. 4 مطالب لأطباء الأسنان بعد رفع نسبة توطين "الخاص"

أصدرت وزارة الموارد البشرية، بالشراكة مع وزارة الصحة، أمس، قرارًا برفع نسبة توطين أطباء الأسنان إلى 35% بدءًا من شعبان المقبل ضمن خطة الوزارة؛ لرفع نِسَب التوطين في هذا القطاع الذي يشهد نموًّا بشكل كبير ومتسارع؛ فيما أكد عدد من أطباء الأسنان أن بعض المنشآت لا تلتزم؛ مشيرين إلى أن المنشآت غير الملتزمة تكتفي بنسبة التوطين ثم يتجاهلون البقية للخروج من النطاق الأحمر والهروب من العقوبات التي قد تُفرض على تلك المنشآت.