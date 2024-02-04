أمير المدينة المنورة يزور مسجد قباء ويطلع على مشاريعه التطويرية التأهيلية

زار الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مسجد قباء، وأدى صلاة العِشاء فيه، وذلك عقب زيارته لجادة قباء والاطلاع على المشاريع التطويرية والتأهيلية الواقعة في نطاق المسجد والمنطقة التي تربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء على امتداد 3.6 كيلومترات، يرافقه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.