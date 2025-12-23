"الحبردي": الطاقة المتجددة تُخفض تكاليف الزراعة وتُعزز استدامة الموارد والبيئة

وأكد الدكتور منصور الحبردي، رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، أن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لدعم استدامة التنمية الزراعية وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك مصادر واعدة في هذا المجال، أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمثل موردًا نظيفًا وفعالًا.