"الحبردي": الطاقة المتجددة تُخفض تكاليف الزراعة وتُعزز استدامة الموارد والبيئة

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الزلفي، بالتعاون مع كلية العلوم، محاضرة علمية بعنوان "دور الطاقة المتجددة في التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة"، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية ودعم تنمية القطاع الزراعي.
وأكد الدكتور منصور الحبردي، رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، أن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لدعم استدامة التنمية الزراعية وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك مصادر واعدة في هذا المجال، أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمثل موردًا نظيفًا وفعالًا.
وأوضح الحبردي أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة، كونها جزءًا محوريًا من استراتيجية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ما يسهم في تعزيز التنمية بمختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.
وبيّن أن تطبيقات الطاقة المتجددة في الزراعة، مثل تشغيل أنظمة الري والتبريد بالطاقة الشمسية، تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج، إلى جانب دورها البيئي في تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأضاف الحبردي أن الطاقة المتجددة تُسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة نظيفة ومستدامة، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وخلال المحاضرة، استعرض الحبردي عددًا من قصص النجاح العالمية في تطبيقات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع قدرات وإمكانات المملكة.