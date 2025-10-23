مشاركون في مؤتمر "الحوسبة في العمارة والفن والتصميم" بجامعة الفيصل يدعون لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الهوية المحلية وإعادة تعريف العمارة العربية

وأشار اليماني إلى أن كثيرًا من المشاريع الحديثة في المنطقة رغم تميزها التقني، ما تزال تفتقر إلى الحس المحلي الذي يمنحها الانتماء، مؤكدا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التصميم لا ينبغي أن يكون مجرد تقليد لنماذج خارجية، بل وسيلة لإحياء هوية المكان من خلال فهم عناصره التراثية والمناخية والبيئية.