"هيئة تطوير الشرقية" برئاسة الأمير سعود بن نايف تقر مخطط البيضاء وتعتمد حزمة قرارات تنموية جديدة

أقر مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس الهيئة، مشروع المخطط الشامل لمحافظة البيضاء، وذلك خلال اجتماعه التاسع الذي عُقد مساء اليوم الأحد.