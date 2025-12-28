"هيئة تطوير الشرقية" برئاسة الأمير سعود بن نايف تقر مخطط البيضاء وتعتمد حزمة قرارات تنموية جديدة

أقر مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس الهيئة، مشروع المخطط الشامل لمحافظة البيضاء، وذلك خلال اجتماعه التاسع الذي عُقد مساء اليوم الأحد.
وشهد الاجتماع إقرار الرؤى والتوجهات المستقبلية للمخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمنطقة الشرقية، إضافة إلى اعتماد الدليل العمراني لعربات الطعام المتنقلة، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحسين المشهد الحضري.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة التنفيذية، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن ما تشهده المنطقة من حراك تنموي متسارع ومشاريع نوعية يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنموية للمنطقة.
وشدد سموه على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وإشراك القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية تستثمر الميز التنافسية للمنطقة، لتهيئة بيئة تنموية متكاملة تُسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
من جهته، رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته، ولسمو نائب الأمير على متابعته المستمرة لأعمال الهيئة وبرامجها.