انطلاق المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة بنسخته الثامنة في الرياض

وسيكون محترفو وهواة الطهي على موعد مع المنافسة في «منصة الطهي»، حيث ستشهد تحدياً يومياً لـ (4) طهاة، مع طاهٍ رئيسي مقدم ومحاور لصنع نوع من أنواع الحلى، يتم إعدادها بأنواع من القهوة أو الشوكولاتة، ومشاركته مع الحضور وتذوقه وتقييمه، إذ ستقام هذه الفعالية لدعم الطهاة السعوديين وتعزيز مشاركاتهم في مجال صناعة الحلويات.