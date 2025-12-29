أمير الرياض يفتتح "Six Flags مدينة القدية" ويعلن انطلاق أولى ثمار المشروع

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي، من بينهم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والأمير فهد بن منصور بن ناصر، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، إلى جانب عدد من المسؤولين.