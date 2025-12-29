أمير الرياض يفتتح "Six Flags مدينة القدية" ويعلن انطلاق أولى ثمار المشروع

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لمتنزه "Six Flags مدينة القدية"، معلنًا انطلاق أولى ثمار مشروع القدية الطموح.
وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم أعلن افتتاح المتنزه قائلاً: "بسم الله وعلى بركة الله، يسرني الإعلان عن افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية الذي يمثل أولى ثمار مدينة القدية"، متمنيًا التوفيق للعاملين في شركة القدية للاستثمار والمتنزه.
وشهد الحفل عروضًا حية عالمية جمعت بين السرد القصصي، والتقنيات المبتكرة، والعروض الموسيقية الحيّة، ضمن إطار إبداعي يعكس هوية المدينة المستوحاة من مفهوم "قوة اللعب" كعنصر أساسي في التصميم والتجربة.
كما شاهد سموه والحضور عروض الألعاب النارية والدرونز والمؤثرات البصرية التي أبرزت روح الإثارة والابتكار، أعقبها فقرات موسيقية عالمية، قدمت فيها الفنانة أليشيا كيز الأداء الحي الأول، وتلتها المجموعة الموسيقية "دي جي كوزميكات".
وألقى العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله بن ناصر الداود، كلمة ثمّن فيها رعاية سمو أمير المنطقة ودعمه المستمر، مؤكدًا أن افتتاح المتنزه يمثّل تجسيدًا عمليًا لرؤية مدينة القدية، بوصفها وجهة تلهم الخيال وتجمع الناس عبر تجارب استثنائية.
وأضاف أن المتنزه يُعد أول مدينة في العالم تُبنى على مفهوم "قوة اللعب"، معتبرًا أن مشاركة الملايين لهذه اللحظة أضفت عليها بُعدًا رمزيًا مهمًا في مسيرة المشروع.
وفي ختام الحفل، قام سمو الأمير بجولة ميدانية داخل متنزه "Six Flags مدينة القدية".
ويُعد المتنزه أول عناصر منظومة الترفيه في المدينة، ويضم مجموعة من الألعاب القياسية عالميًا وتجارب غامرة مدعومة بالتقنيات الحديثة، ضمن تصميم يعزز العلاقة بين الترفيه والمكان والهوية.
ويجسّد الافتتاح التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة في تطوير قطاع الترفيه، ويعكس مكانتها المتنامية كوجهة عالمية للمشاريع الترفيهية الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي، من بينهم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والأمير فهد بن منصور بن ناصر، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، إلى جانب عدد من المسؤولين.