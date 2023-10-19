المركز الطبيُّ الدولي بجدة يُطلق حملة (بالأمل أنتِ أقوى) للتوعية بسرطان الثدي.

يُذكر أن 99% من السيدات اللاتي يبادرن بالفحص تكون نتائجهن سليمة، وفي حال الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، تصبح رحلة العلاج أكثر أماناً بفضل الله، حيث إن الاكتشاف المبكر يزيد من نسبة الشفاء بـ 95%، ويجعل العلاج أسرع وأسهل، لأنه يبدأ مبكراً مع اكتشاف المرض، ويكون آمناً لأنَّ جرعة الأشعة تكون ضئيلةً، كما أن الفحص الدوري بالماموجرام يُعدُّ أفضلَ وسيلةٍ للكشف المبكر عند السيدات من عمر 40 سنة فأكثر، إضافة إلى أنه يساعد على كشف الأورام التي لا يمكن كشفها بالفحص الذاتي.