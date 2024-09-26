إطلاق حملة "عالم يشبهك" للترويج والتعريف بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

ويأتي معرض الصقور والصيد السعودي 2024 تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى إبراز التراث السعودي وتعزيزه، وجعله رافدًا من روافد السياحة الثقافية في المملكة، ودعا النادي الجمهور إلى زيارة المعرض والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي يقدمها، مشيرًا إلى أن الدخول مجاني ومتاح للجميع من الساعة 4 عصرًا وحتى 11 مساءً.