إطلاق حملة "عالم يشبهك" للترويج والتعريف بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

أعلن نادي الصقور السعودي عن إطلاق حملة "عالم يشبهك" للترويج والتعريف بفعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي يقام في مقره بمَلهم "شمال مدينة الرياض" في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر.
وتهدف الحملة إلى توضيح ما يقدّمه المعرض من تجربة تتماشى مع اهتمامات وشغف كل زائر، بما يعكس اهتماماتهم وشغفهم، سواء كانوا محترفين أو هواة في مجال الصقور والصيد، أو عشاق المغامرة والتخييم، أو الراغبين في استكشاف الموروث الثقافي السعودي.
وتجسد حملة "عالم يشبهك" رؤية المعرض في تقديم عالم متكامل يضمّ مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والمنتجات التي تلبّي تطلعات جميع الزوار بمختلف اهتماماتهم وهواياتهم؛ ليشعر كل زائر بأنّ المعرض قد صُمّم خصيصًا له؛ حيث يجد فيه ما يتوافق مع شغفه ويثري تجربته.
ويتميّز معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 بتنوّع فعالياته التي تشمل منصة فريدة لبيع الأسلحة بأنواعها المختلفة، وورش عمل يومية في عالم الصقور ورعايتها، ومعارض فنية وثقافية وتراثية، إضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال تحت مسمى "صقَّار المستقبل"، التي تهدف إلى نقل الموروث الثقافي للأجيال القادمة.
كما يقدم المعرض تجربة تفاعلية للزوار من خلال فعاليات مثل سباق الملواح "الدعو"، وتجربة الرماية الحقيقية والافتراضية، وعروض الدرون التي تضيء سماء المعرض، ومناطق للطهي البري؛ حيث يتنافس المشاركون في إعداد الطعام في الهواء الطلق.
ويأتي معرض الصقور والصيد السعودي 2024 تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى إبراز التراث السعودي وتعزيزه، وجعله رافدًا من روافد السياحة الثقافية في المملكة، ودعا النادي الجمهور إلى زيارة المعرض والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي يقدمها، مشيرًا إلى أن الدخول مجاني ومتاح للجميع من الساعة 4 عصرًا وحتى 11 مساءً.
يُذكر أن المعرض يستقطب أكثر من 400 عارض من 45 دولة، ويقام على مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع؛ مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الصقور والصيد والرحلات والهوايات المرتبطة بها.