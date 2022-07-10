"كفى" تنجح في إقناع 250 حاجًا بالإقلاع عن التدخين في أول أيام العيد

أعلن 250 حاجًا إقلاعهم عن التدخين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد زيارتهم عيادة جمعية كفى بالمشاعر المقدسة ضمن مشروع معًا ليكون الحرم بيئة نقية بالتعاون مع المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل وشراكة إستراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.
وصرّح مدير المشروع فيصل بن محمد المقاطي بأنه خلال يوم واحد فقط تجاوب 250 حاجًا مع فريق الجمعية التوعوي وأعلنوا إقلاعهم عن التدخين وزاروا العيادة المتنقلة الموجودة بالمشاعر المقدسة، وذلك بعد أن قدم فريق كفى 6 لقاءات تعريفية بيّنت مخاطر التدخين والمخدرات في مقر 6 حملات للحجيج ضمت أكثر من 8850 حاجًا.
وأوضح " المقاطي" أنه خلال هذه اللقاءات جرى توزيع أكثر من 6 آلاف سواك، في حين حصل المستفيدون على أكثر من 7300 بروشور وبطاقة تثقيفية، معربين عن سعادتهم بهذه اللقاءات التي جاءت ضمن الأجواء الروحانية والإيمانية التي يعيشها الحجاج خلال رحلتهم الإيمانية، وتعد دافعًا وفتح صفحة جديدة مع النفس للإقلاع عن السموم في خير البقاع وخير الأزمان.