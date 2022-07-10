"كفى" تنجح في إقناع 250 حاجًا بالإقلاع عن التدخين في أول أيام العيد

وأوضح " المقاطي" أنه خلال هذه اللقاءات جرى توزيع أكثر من 6 آلاف سواك، في حين حصل المستفيدون على أكثر من 7300 بروشور وبطاقة تثقيفية، معربين عن سعادتهم بهذه اللقاءات التي جاءت ضمن الأجواء الروحانية والإيمانية التي يعيشها الحجاج خلال رحلتهم الإيمانية، وتعد دافعًا وفتح صفحة جديدة مع النفس للإقلاع عن السموم في خير البقاع وخير الأزمان.