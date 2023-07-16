لولاها لاشتعل اليابس حراً.. "المسند" يوضّح ظاهرة "التكييف الإلهي للأرض"

وتابع، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "يعود سبب ذلك إلى الاختلاف في الحرارة النوعية بينهما، وهي آية قدّرها الحكيم الخبير حتى يقوم البحر بتبريد اليابس في النهار، خاصة في فصل الصيف، عبر هبوب الرياح اليومية (نسيم البحر أو حتى الموسمية الصيفية) من البحر إلى اليابس، وهذا الذي جعل السواحل في الشتاء أدفأ من المناطق الداخلية، وفي الصيف أقل حرارة من المناطق الداخلية.