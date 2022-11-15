شاهد: بعربة جولف.. هكذا رافق الرئيس الإندونيسي ولي العهد وقادة العشرين إلى مأدبة العشاء

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية، فإنه عند وصول ولي العهد والضيوف إلى مدخل الفندق قرر الرئيس الإندونيسي قيادة العربة بنفسه، ونقل الضيوف إلى مقر مأدبة العشاء التي أقامها تكريمًا لهم على هامش انعقاد قمة العشرين في بلاده.