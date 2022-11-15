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شاهد: بعربة جولف.. هكذا رافق الرئيس الإندونيسي ولي العهد وقادة العشرين إلى مأدبة العشاء

شاهد: بعربة جولف.. هكذا رافق الرئيس الإندونيسي ولي العهد وقادة العشرين إلى مأدبة العشاء
ياسر نجدي
ياسر نجدي

حرص الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على مرافقة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وضيوفه من قادة دول العشرين، ورؤساء المنظمات الدولية، إلى مأدبة العشاء بأحد الفنادق الفاخرة عبر عربة جولف قادها بنفسه.

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية، فإنه عند وصول ولي العهد والضيوف إلى مدخل الفندق قرر الرئيس الإندونيسي قيادة العربة بنفسه، ونقل الضيوف إلى مقر مأدبة العشاء التي أقامها تكريمًا لهم على هامش انعقاد قمة العشرين في بلاده.

ولفتت الوكالة الإندونيسية إلى أنه عند وصول "ويدودو" إلى مقر مأدبة العشاء استقبل بنفسه ولي العهد، وتحدَّث الاثنان قبل أن ينضم إليهما رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

محمد بن سلمان
ولي العهد
الرئيس الإندونيسي
جوكو ويدودو
قمة العشرين في أندونيسيا
محمد بن سلمان في شرق آسيا 2022

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