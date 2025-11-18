السعودية والولايات المتحدة: انتقال الشراكة من نفط الأمس إلى طاقة الغد

فعلى الرغم من الإرث الطويل الذي يجمع الرياض وواشنطن في مجالات النفط والوقود الأحفوري، إلا أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة، تكشف عن انتقال هذه الشراكة من إطارها القديم إلى نموذج أكثر شمولاً يواكب التغيرات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.