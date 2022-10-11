كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن فتح باب القبول الصباحي والمسائي للبكالوريوس والدبلوم

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، عن فتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ للمتدربين الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات؛ على أن تبدأ من تاريخ 20/ 3/ 1444هـ حتى تاريخ 24/ 3/ 1444هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ؛ سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/ 3/ 1444هـ وحتى تاريخ 2/ 4/ 1444هـ للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.
وأشار العامودي إلى أن البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير؛ بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيًّا أو كليًّا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات، ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، دبلوم المعاهد الأهلية)؛ بشرط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية.
وأكد المهندس العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.