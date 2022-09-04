نائب أمير الشرقية: "ذا لاين" تؤكد قدرة السعوديين على التجديد والابتكار

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين" مؤخرًا، التي تأتي انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من طبيعة أراضي نيوم، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.