"الصحة": أدوية الستاتين آمنة وفعّالة لعلاج الكولسترول.. و"تنظيم الإعلام" تتوعد ناشري المعلومات المضللة

وحذّرت "الصحة" من إيقاف أو تغيير أي دواء دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مشددة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، وعدم الخوض في نقاشات أو تصريحات غير موثوقة قد تسبّب لبسًا أو تؤثر سلبًا على المرضى.