وسط ترقب المعلمين والمعلمات.. إدارات تعليمية تبدأ إعلان حركة النقل الداخلي

وبدأت اليوم إدارتا تعليم النماص وتعليم صبيا حركة النقل الخارجي لشغالي وشغالات الوظائف التعليمية بعد أن اعتمد مديرا التعليم فيهما الحركة، فيما يترقب المعلمون والمعلمات في الإدارات التعليمية الأخرى حركة النقل الخارجي خلال هذا الأسبوع ، بعد أن سعت الوزارة من وراء حركة النقل الداخلية والخارجية من الحركة في وقت مبكر إلى تحقيق أعلى مستوى من الراحة والانسجام؛ لما لهما من أثر بالغ في الميدان التربوي بقطاعي البنين والبنات.