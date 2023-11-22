"المطرية الرابعة" مستمرة.. "الحصيني": أمطار على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة

وأضاف الحصيني: من المتوقع خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الأربعاء إلى صباح غد الخميس أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، ومكة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، والجوف) من المملكة.