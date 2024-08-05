"سدايا" وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تطلقان مبادرة لدراسة الماجستير في "الذكاء الاصطناعي"

ويشترط للقبول في المنحة الدراسية أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس واجتياز اختبار IELTS بدرجة 6 أو TOEFLبدرجة 70، ما عدا خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معتمدة خارج المملكة.