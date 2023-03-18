البنك الدولي: "تقويم التعليم" وضعت نظامًا قويًّا لدفع الجودة التعليمية في المملكة

وذكر التقرير أنه يمكن أن يحقق التقويم والاعتماد المدرسي قيمةً كبيرة لنظام التعليم في الدولة، وذلك عندما يمكن ضمان نهج استراتيجي؛ حيث أثبتت الممارسات التطبيقية أن تقويم المدارس أداة فعالة لبناء أنظمة مدرسية عالية الجودة وخدمات تعليمية تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، ومن شأن التغذية الراجعة المستنبطة من التقويم المدرسي أن تؤدي إلى التحسن المستمر في الجودة المدرسية، وأن تعزز من المخرجات المدرسية، ويمكن لنهج تقويم المدارس - إذا خطط له بعناية - أن يساعد أيضًا في بناء القدرات على مستوى النظام التعليمي والإسهام في تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.