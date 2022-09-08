أمانة منطقة تبوك تطلق خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة

يُذكر أن خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة، ھي أول خدمة سیتم إطلاقھا من خدمة منتج التقییم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل الرقابة على الرخص التجاریة، والرقابة على المباني، والرقابة على الحفریات، والرقابة الشمولية.