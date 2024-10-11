الحذيفي يلقي خطبة الجمعة بجامع الاستقلال في إندونيسيا بحضور 150 ألف مصلٍّ

تأتي هذه الخطبة ضمن برنامج “زيارات أئمة الحرمين الشريفين” الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات حكومية عدة. تعد هذه الزيارة حدثاً تاريخياً، حيث إن الحذيفي هو أول خطيب عربي يعتلي منبر الجامع منذ 50 عاماً.