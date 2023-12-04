المتنزهون يقبلون على شاطئ الشقيق السياحي للاستمتاع بالأجواء المعتدلة

يشهد شاطئ مركز الشقيق السياحي التابع لمحافظة الدرب، خلال هذه الأيام، إقبالاً متزايدًا من المتنزهين من داخل المنطقة وخارجها، وذلك بالتزامن مع اعتدال الأجواء التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.
ويبرز شاطئ الشقيق الذي يمتد نحو 30 كيلو متراً، كواحد من أفضل المواقع السياحية في فصل الشتاء على مستوى منطقة جازان ما يتيح لأهالي المنطقة والمناطق الجبلية المجاورة فرصة الاستمتاع بجمال الشاطئ الذي يتسم بملاءمته للسباحة وصيد الأسماك والنزهات البحرية، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج السياحية.
ويتميز الشاطئ بتوفر الخدمات وانتشار الكثير من أشجار النخيل، وأماكن للجلوس التي تعد مناسبة للرحلات العائلية وللأطفال، ومظلات وألعاب، إضافة للقنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات على البحر، ومواقف للسيارات والخدمات المساندة بما فيها مسجد ومصلى للنساء ودورات للمياه، حيث تعمل بلدية الشقيق بشكل دوري على أعمال الصيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة.