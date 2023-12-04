المتنزهون يقبلون على شاطئ الشقيق السياحي للاستمتاع بالأجواء المعتدلة

ويبرز شاطئ الشقيق الذي يمتد نحو 30 كيلو متراً، كواحد من أفضل المواقع السياحية في فصل الشتاء على مستوى منطقة جازان ما يتيح لأهالي المنطقة والمناطق الجبلية المجاورة فرصة الاستمتاع بجمال الشاطئ الذي يتسم بملاءمته للسباحة وصيد الأسماك والنزهات البحرية، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج السياحية.