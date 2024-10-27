القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة سوزان دوغان؛ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيدة سوزان دوغان؛ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.