القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيدة سوزان دوغان؛ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.