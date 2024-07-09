"المركز الوطني للمسؤولية" يطلق المعسكر الإثرائي للمسؤولية الاجتماعية لتخريج ٥٠٠ محترف

يطلق المركز الوطني للمسؤلية والدراسات المعسكر الإثرائي الاول للمسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة تحت اسم (إثرائي) بهدف إقامة معسكر صيفي لتخريج أكثر من ٥٠٠ مستفيد في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع عدة جهات حكومية مستفيدة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الغير ربحية وعدد من القطاعات الخاصة وعدد من الجامعات السعودية .
وينطلق المعسكر في ١٥ يونيو ويستمر لمدة شهر سيتم فيه تزويد المستفيدين بعدد من المهارات بشكل مكثف والتي تسهم في الارتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم وتجعل منهم محترفين في هذا المجال، والذي بدوره يحقق المستهدفات من هذا المعسكر الإثرائي.
وسيكون العائد على القطاعات الشريكة من خلال زيادة معارف ومهارات المستفيدين والذي يصب في صالح الحراك المميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، والذي تقوده حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال رؤية ٢٠٣٠ الرؤية الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي نصت على تفعيل برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للارتقاء بالمجتمع ووضع بصمة وأثر يسهم في تقدمه.
وفي هذا الصدد أكد إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات أن المركز يعمل على قدم وساق من أجل تفعيل برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية مواكباً لهذا التقدم المميز في جميع المجالات، ومن ضمنها المسؤولية الذي يحظى باهتمام من القيادة الحكيمة، حيث كان آخرها تخصيص يوم للاحتفاء به من خلال يوم يحمل اسم (اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية) والذي يوافق ٢٣ مارس .
وأضاف "المعطش" أن المعسكر هو أول معسكر إثرائي في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة، ولم يسبق أن أقيمت مثل هذه المبادرة، كونها تحمل دلالات على مدى التقدم المذهل في مجال المسؤولية والاهتمام به، وتفعيل مبادراته للوصول لمرحلة الاحترافية المنشودة.