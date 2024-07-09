"المركز الوطني للمسؤولية" يطلق المعسكر الإثرائي للمسؤولية الاجتماعية لتخريج ٥٠٠ محترف

وفي هذا الصدد أكد إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات أن المركز يعمل على قدم وساق من أجل تفعيل برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية مواكباً لهذا التقدم المميز في جميع المجالات، ومن ضمنها المسؤولية الذي يحظى باهتمام من القيادة الحكيمة، حيث كان آخرها تخصيص يوم للاحتفاء به من خلال يوم يحمل اسم (اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية) والذي يوافق ٢٣ مارس .