"سدايا" تستعد لإطلاق المرحلة النهائية لـ"تحدي علام"

أنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" جميع استعداداتها لإطلاق المرحلة النهائية من منافسات (تحدي علام) يوم الخميس القادم، التي تستمر ثلاثة أيام في فندق الكراون بلازا بالمدينة الرقمية بالرياض، بمشاركة 600 متسابق ومتسابقة، يمثلون 200 فريق متنافس من 17 دولة حول العالم، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

‏‎ويهدف "تحدي علام" إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على كتابة وفَهم الشعر العربي، وإعراب الجمل بدقة، وتعليم الأطفال اللغة العربية بطريقة ممتعة استمرارًا لجهود السعودية في خدمة اللغة العربية، وبخاصة في المجالات التقنية، من خلال تقديم بيانات عالية الجودة باللغة العربية، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على التعامل مع اللغة العربية بكفاءة. فيما تأتي هذه المنافسة الدولية بشراكة مع شركة "IBM" والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات "NTDP".

و‎يتضمن "تحدي علام" مشاركة أكثر من 50 مرشدًا وأكثر من 40 محكّمًا من خبراء ومتخصصي الذكاء الاصطناعي ومجالات اللغة العربية؛ لتقديم الدعم للفِرق المشاركة، وتقييم مشاريعهم وفق معايير تحكيم، تضمن استدامة الحلول المقدمة، وتحويلها إلى مشاريع حقيقية قائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية في شتى القطاعات والمجالات.

ويمثل تطبيق "علام"، الذي أُدرج على منصة "watsonx" التابعة لشركة "IBM"، أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يخدم الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم، وهي مبادرة تأتي ضمن جهود "سدايا" المستمرة في بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.