"هلال الباحة" يرفع جاهزيته لاستقبال الحالة الجوية ومواجهة التغيرات المناخية بالمنطقة

تتابع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الحالة المناخية التي تشهدها المنطقة، والتي تزامنت مع انتشار كثيف للضباب حد من مدى الرؤية.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم لـ"سبق"، أن فرق الهلال الأحمر تمركزت في مواقعها وعلى أهبة الاستعداد في حال ورود أي بلاغ يستدعي تدخلها.
وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، ووضع الهلال الأحمر خطة شاملة للاستعداد تتضمن عدداً من المحاور، تشمل المتابعة من خلال مركز العمليات.
وأشار "اليتيم" إلى أنه في حدوث طارئ -لا قدر الله- فإن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة.