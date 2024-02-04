"هلال الباحة" يرفع جاهزيته لاستقبال الحالة الجوية ومواجهة التغيرات المناخية بالمنطقة

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، ووضع الهلال الأحمر خطة شاملة للاستعداد تتضمن عدداً من المحاور، تشمل المتابعة من خلال مركز العمليات.