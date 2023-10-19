بينهم 21 سيدة.. 1545 متبرعًا بالدم في الطائف خلال 3 أشهر

وأضافت: الحملة تهدف إلى التحفيز للتبرع بالدم والمشاركة في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين سيدات المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة، كما تُسهم هذه الحملات في سد احتياج بنوك الدم وسبب في إنقاذ حياة المرضى، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.