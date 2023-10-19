بينهم 21 سيدة.. 1545 متبرعًا بالدم في الطائف خلال 3 أشهر

استطاع بنك الدم المساند بصحة الطائف، خلال الربع الثالث، الوصول إلى 1545 متبرعًا، فيما بلغ عدد الفحوصات للأمراض المعدية لنفس الفترة 6958 فحصًا، وعدد الفحوصات لفصائل الدم 253 فحصًا.
وقالت "صحة الطائف" في تصريحٍ لـ"سبق": بنك الدم المساند يحرص على تنفيذ حملات التبرع بالدم، والتي بلغت 3 حملات خلال نفس الفترة كان آخرها حملة تبرع بالدم بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بالطائف، حيث بلغ عدد المتبرعات 21 سيدة.
وأضافت: الحملة تهدف إلى التحفيز للتبرع بالدم والمشاركة في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين سيدات المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة، كما تُسهم هذه الحملات في سد احتياج بنوك الدم وسبب في إنقاذ حياة المرضى، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.
وأشارت "صحة الطائف" إلى أنه في كل عملية تبرع بالدم يمكن أن يتم إنقاذ حياة ثلاثة مرضى أو مصابين، كالمصابين في الحوادث أو المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كعمليات القلب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وغيرها.
وثمنت ما قامت به الكلية واستجابتها لهذه المبادرة التي من شأنها أن تمنح حياة للمرضى المحتاجين لدم، والتي عكست أيضًا التعاون بين مختلف شرائح المجتمع.