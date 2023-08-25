تصادم مروري بعسير يُسفر عن مصرع شاب وفتاة.. وسقوط 8 مصابين

وقالت مصادر لـ"سبق"، إن الحادث أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 16 سنة، وفتاة كانت تقود المركبة الأخرى بعد نقلها للمستشفى، إثر نزيفٍ داخلي حاد تعرّضت له.