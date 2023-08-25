تصادم مروري بعسير يُسفر عن مصرع شاب وفتاة.. وسقوط 8 مصابين

لقي شاب وفتاة، صباح اليوم، مصرعهما وأُصيب ثمانية أشخاص آخرين، بعضهم في حالة حرجة، وذلك من جرّاء تعرُّضهم لحادثٍ مروري على طريق محايل - سعيدة الصوالحة.
باشرت الجهات المعنية في الساعة السابعة والربع صباحاً الحادث الذي تمثل في تصادم مركبتَيْن.
وقالت مصادر لـ"سبق"، إن الحادث أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 16 سنة، وفتاة كانت تقود المركبة الأخرى بعد نقلها للمستشفى، إثر نزيفٍ داخلي حاد تعرّضت له.
وأضافت المصادر: صُنفت 4 حالات بأنها خطيرة، من بينها حالة لطفل، وهناك 4 حالات متوسطة، ونُقلت جميعها للمستشفى العام، وأحد المستشفيات الخاصة بمحايل.