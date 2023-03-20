رغم مرور 10 أيام على عودة الدراسة.. الأمطار والسيول تُعَطل طريق وادي مكة والأهالي يناشدون

واضطر الأهالي لتوصيل أبنائهم بعد توقف الحافلات بسبب سوء الطريق؛ فيما يقوم بعضهم إيصال أبنائهم إلى المدارس وآخرون إلى الطريق الرئيسي للوادي؛ لنقلهم على الحافلة إلى مدارسهم؛ فضلًا عن المرضى وكبار السن الذي يعانون من الطريق عند ذهابهم إلى المستشفيات.