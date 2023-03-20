رغم مرور 10 أيام على عودة الدراسة.. الأمطار والسيول تُعَطل طريق وادي مكة والأهالي يناشدون

بعد 10 أيام من عودة المدارس والأمطار والسيول، تعطل أهالي وادي مكة بمحافظة وادي الفرع، عن إيصال طلابهم عبر الباصات التابعة لشركة النقل المقاولة مع وزارة التعليم؛ بسبب عدم صيانة الطريق منذ فترة؛ فيما ناشد الأهالي الإمارةَ لحل معاناتهم، دون حلول.
واضطر الأهالي لتوصيل أبنائهم بعد توقف الحافلات بسبب سوء الطريق؛ فيما يقوم بعضهم إيصال أبنائهم إلى المدارس وآخرون إلى الطريق الرئيسي للوادي؛ لنقلهم على الحافلة إلى مدارسهم؛ فضلًا عن المرضى وكبار السن الذي يعانون من الطريق عند ذهابهم إلى المستشفيات.
وعلى الرغم من أن الأهالي تقدموا بأكثر من 5 معاملات أمام المحافظة وفرع وزارة النقل بالمدينة المنورة وإشعار هيئة الفساد؛ إلا أنهم لم يجدوا حلولًا وسطًا بين وعود المسؤولين واللجان والمسح وغيره.
حاولت "سبق" إيصال معاناتهم إلى الوكيل المساعد لإمارة منطقة المدينة المنورة للشؤون التنموية عبر الاتصالات والرسائل، ولم تجد أي تجاوب، كما أبلغت المحافظة بمعاناة الأهالي عدة مرات.