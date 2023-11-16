هيئة المسرح والفنون الأدائية تكشف أسماء المسرحيات المتأهلة لمهرجان الرياض للمسرح

وقدّمت هذه المسرحيات عروضها في ثمانِيْ مُدنٍ بالمملكة، وهي الرياض، والأحساء، والدمام، والقطيف، والطائف، وجدة، وحفر الباطن، والقصيم، وذلك على مدى 26 يوماً، بعد أن اختارتها الهيئة لبدء مرحلة العروض، لتفوُّقها على غيرها من العروض التي تقدمت لمسابقة المهرجان، لتصل بذلك 10 مسرحياتٍ منها إلى المرحلة الأخيرة من المهرجان.