تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد "9" برامج لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وقّعت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم؛ اتفاقيةَ تجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد "9" برامج أكاديمية لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الرياض.
ووقّع الاتفاقيةَ من جانب الجامعة رئيسُها الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومن جانب الهيئة المديرُ التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.
وشملت الاتفاقيةُ: تجديدَ الاعتماد المؤسسي، واعتمادَ "5" برامج أكاديمية في مرحلة الماجستير في تخصصات: "التعليم الطبي، والصحة العامة، والمعلوماتية الصحية، والصحة العامة في علوم الوبائيات والإحصاء الحيوي، والصحة العامة في إدارة الأنظمة الصحيّة"، و"3" برامج في مرحلة البكالوريوس في تخصصات: "المعلوماتية الصحية، وتقنية التخدير، وعلوم الأشعة"، إضافة إلى برنامج في مرحلة الدبلوم العالي في تخصص "القيادة الصحية التنفيذية".
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها، يتطلّب إعدادَ المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، مشيرة إلى أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقّق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.