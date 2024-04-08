"عجز وضعف وهوى وظلال".. مصير عَبدة الأصنام والأوثان في الخطاب الإلهي.. تحذير ووعيد

وأضاف: جاءت الآية وما بعدها في سياق بيان ضلال المشركين وعباداتهم "وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ"، فجاء هذا المثل لبيان استحقاق الله للعبادة دون غيره، قال السعدي - رحمه الله - في توضيح هذا المثل، "ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه، أحدهما عبد مملوك أي: رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، والثاني حرٌّ غنيٌّ قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان، فهو ينفق منه سراً وجهراً، هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان مع أنهما مخلوقان، غير محال استواؤهما. فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟"، وكذلك الذي هو عاجز عن الكلام وبيان مراده فهو عاجز عن كل شيء له ولغيره، هل مثله كمثل الذي يقوم بالخير ويدعو إليه.